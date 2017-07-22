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Жертвами ошибочного авиаудара США стали 12 представителей сил безопасности Афганистана, еще двое получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на шефа полиции провинции Гильменд Абдула Гафара Сафи.

Коалиция признала вину в гибели 352 мирных жителей в Ираке и Сирии По словам Сафи, погибшие были полицейскими, которые работали на местности совместно с военными.

Ранее в штабе операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО, сообщили, что несколько афганских военнослужащих погибли в результате ошибочного удара США в провинции Гильменд. Инцидент произошел во время операции, которую проводили афганские силы безопасности при поддержке США. Удар был нанесен по лагерю, где находились военнослужащие.