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Президент России Владимир Путин во время учебы в разведшколе пользовался псевдонимом Платов. Об этом глава государства рассказал в ходе разговора с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в передаче "Недетского разговора" на телеканале НТВ.

"Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов. У всех были псевдонимы", — поведал Путин, рассказывая о "технологических приемах", которыми пользовался во время службы в разведке.

Президент отметил, что сейчас ему пользоваться псевдонимом было бы просто нелепо.

"Никакого ника я бы, конечно, себе брать не стал. Чего прятаться за каким-то псевдонимом?" — сказал глава государства, отвечая на вопрос, под каким именем он бы пользовался социальными сетями.

"Мне кажется, наоборот, если человек делает что-то достойное, интересное, то, чем он может гордиться, наоборот, надо сказать, кому это принадлежит, зачем прятаться за псевдонимом?" — добавил Путин.

В июне на встрече с классными руководителями выпускных классов президент рассказал о том, как он устраивался на работу в КГБ.

"Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо", — поведал тогда Путин.