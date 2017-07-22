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Население Гавайских островов начали готовить к возможной ядерной атаке со стороны КНДР. На сайте агентства по чрезвычайным ситуациям опубликовали обновленные инструкции, а системы оповещения начнут регулярно испытывать - впервые с конца 1980-х годов.

Законодатели штата потребовали обновить планы эпохи холодной войны для того, чтобы противостоять возрастающей угрозе Северной Кореи, которая разрабатывает ядерное оружие и баллистические ракеты, способные достичь США. Тихоокеанский штат - ближайший к КНДР.

В связи с этим гавайское агентство по чрезвычайным ситуациям запустило новую образовательную программу о действиях при ядерной атаки. Начиная с ноября, в первый рабочий день каждого месяца будет тестироваться система оповещения о ядерной атаке. Гавайцы услышат вой сирены впервые с конца 80-х годов.

Кроме того, с помощью листовок и телевизионных программ людей будут информировать о том, что нужно делать во время тревоги. На то, чтобы найти убежище, будет не больше 15-20 минут, и все действия должны быть доведены до автоматизма, указывают представители чрезвычайных служб.

Местным жителям рекомендовано собрать аварийный комплект с запасом еды и воды на две недели.

В агентстве по чрезвычайным ситуациям оговариваются, что подобный сценарий развития событий "очень маловероятен", однако его нельзя игнорировать.

В то же время в гавайском управлении по туризму опасаются, что эти меры могут отпугнуть путешественников, что скажется на доходах казны и местных жителей.