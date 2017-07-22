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Сын лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады стал смертником: 20 июля он совершил самоподрыв в афганской провинции Гильменд, передает Reuters со ссылкой на представителя террористического движения.

Представитель талибов сообщил, что 23-летний Абдур Рахман был за рулем автомобиля со взрывчаткой, который въехал на территорию военной базы в городе Герешк. О результатах теракта он ничего не рассказал, но отметил, что Рахман преуспел в своей миссии стать шахидом.

Другой талиб, знакомый с семьей Хайбатуллы, рассказал Reuters, что юный Рахман намеревался стать смертником еще до того, как его отец возглавил движение, и после назначения не стал отказываться от своей цели.

Мулла Хайбатулла возглавил "Талибан" после того, как прежний лидер террористов Ахтар Мохаммед Мансур был убит в ходе атаки американского беспилотника в мае 2016 года.

Представитель талибов заявил, что ранее многие родственники лидеров движения участвовали в терактах в качестве смертников, но Хайбатулла стал первым, у кого смертником стал сын.

Представитель правительства Афганистана подтвердил атаку на лагерь в Герешке, однако также отказался уточнить последствия. Он заявил, что власти не могут подтвердить гибель сына Хайбатуллы в результате атаки.

Обстановка в Гильменде обострилась после окончания периода сбора урожая. В провинции собирают основное количество опиумного мака - сырья для производства героина, главного экспортного продукта террористов.