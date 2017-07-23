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В Англии зафиксировали рекордное число исключений из школ, связанных с употреблением наркотиков и алкоголя. Об этом свидетельствует опубликованная министерством образования статистика, которую проанализировала Би-би-си.

Так, в 2015-2016 годах в английских школах произошло 9250 постоянных и временных исключений учеников, пойманных на употреблении алкоголя и наркотиков. Десять лет назад, в 2006-2007 учебном году, таких исключений было 8580.

Еще 2140 исключений связаны с так называемыми проступками "на сексуальной почве".

Наибольшее число временных исключений (на короткий срок) было зафиксировано в Йоркшире и Хамбере. В этом регионе школы по различным причинам выносили решение о временном отстранении от учебы более 50 тысяч раз.

Местные благотворительные организации работают со школами, чтобы попытаться дать детям, исключенным из школы, второй шанс. "Меня выгнали из трех школ, потому что я била учителей и других учеников. У меня были постоянные проблемы с полицией. Честно говоря, я вела себя как бешеная собака", - рассказывает девушка по имени Чарли, которой помогает благотворительная организация In2Change в Шеффилде.

"Если бы я не попала сюда, оказалась бы в тюрьме", - признается она.

В то время. как число школьников растет, число исключений на почве употребления алкоголя и наркотиков сейчас находится на рекордном уровне с 2010 года. При этом как следует из статистики по Англии и Уэльсу, число людей в возрасте 16-24 лет, заявивших об употреблении наркотиков в прошлом году, упало с 30% в 1996 году до 18% в 2016 году.

Благотворительные организации, которые занимаются помощью наркоманам, полагают, что школы должны больше внимания уделять тому, чтобы дети и подростки не считали употребление наркотиков "социальной нормой".

"Мы знаем, что сейчас меньше молодых людей стало принимать наркотики, но мы не можем просто подойти к тем, кто делает это, и рассказывать об опасных последствиях. Мысль, что сейчас большинство людей не употребляет наркотики, должна, в первую очередь, доносится дома", - считает Майкл О'Тул из организации Mentor UK.

По словам О'Тула, в школах должна действовать политика по борьбе с употреблением наркотиков. "В то же время бы должны быть уверенными в том, что те дети, которых исключили на почве наркотиков, не страдают в долгосрочной перспективе", - добавил он.