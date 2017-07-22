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МВД России лишило гражданства РФ Демьяна Кудрявцева, семье которого принадлежат газета "Ведомости" и другие известные медиаактивы. Бизнесмен уже сдал паспорт и в ближайшее время будет вынужден покинуть страну.

Решение о лишении Демьяна Кудрявцева российского гражданства было принято Министерством внутренних дел 2 февраля 2017 года, следует из письма бизнесмену от замначальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве Ирины Цыпляевой.

Решение о приобретении гражданства отменено на основании ст. 22 закона "О гражданстве Российской Федерации" (отмена решения о получении гражданства в случае, если судом установлен факт использования подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений), указано в письме.

Фактически российский паспорт Кудрявцев сдал 16 марта, свидетельствуют данные акта об изъятии добровольно сданного паспорта; с актом ознакомился РБК.

В пресс-центре МВД РБК отказались предоставлять информацию о гражданстве Кудрявцева, сославшись на закон "О персональных данных".

Сейчас Кудрявцев, имеющий гражданство Израиля, пребывает на территории России на основании действий режима безвизового въезда — 90 дней пребывания (на каждые 180 дней в году). Предусмотренные дни пребывания Кудрявцева заканчиваются в ближайшее время и он будет вынужден покинуть страну.

Издатель "Ведомостей" Глеб Прозоров отказался от комментариев, переадресовав вопрос к Кудрявцеву. Связаться с самим Кудрявцевым не удалось.

Право лишить Кудрявцева гражданства появилось у структур МВД еще в прошлом году. Главное управление МВД по вопросам миграции выиграло дело о признании ложными сведений, предоставленных Кудрявцевым для получения гражданства. Сам бизнесмен отмечал, что ложной информации он не давал.

В заполненной им семь лет назад анкете не были указаны некоторые данные (какие именно, он не уточнял, "потому что это не имеет значения"), но их отсутствие не имеет никакого отношения к его праву иметь российское гражданство.

​Сам Кудрявцев ранее отмечал, что ​сроки начала "преследования" со стороны миграционного управления совпадают с его участием в сделке по приобретению газеты "Ведомости", и это "вызывает подозрения".

Семья Демьяна Кудрявцева стала владельцем "Ведомостей", The Moscow Times и еще нескольких изданий в 2015 году, выкупив медиаактивы у Sanoma, Dow Jones и Pearson.

"У людей возникла страшная, импульсивная, ураганная ностальгия по разбору документов семилетней давности", — рассказывал бизнесмен.

Анализ документов Кудрявцева на получение российского гражданства начался в конце апреля 2016 года. Накануне в газете "Ведомости" вышли два расследования о бизнес-интересах Александра Колокольцева, сына министра внутренних дел, в девелопменте, а также о компании-автоперевозчике, которая получила 12 маршрутов в столице, и которая, по информации издания, также может быть связана с 34-летним бизнесменом.

Первую инстанцию в деле с миграционной службой в Мосгорсуде Кудрявцев проиграл летом 2016 года, в декабре также не увенчался успехом пересмотр дела в Верховном суде. В этот период против "Ведомостей" был подан иск от главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина. Поводом для обращения в суд стала статья "Сечин вьет гнездо в Барвихе" о том, что ​глава госкомпании строит себе новый дом на Рублевке, возле санатория управделами президента. Суд удовлетворил иск Сечина, посчитав работу журналистов вмешательством в частную жизнь, и обязал удалить материал с сайта и обеспечить уничтожение бумажного тиража газеты со статьей.

Весной 2017 года с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к издателю "Ведомостей" обратился владелец "Альфа-Групп" и LetterOne Михаил Фридман из-за статьи "Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии". Миллиардер также обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело о клевете в отношении автора статьи Ивана Васильева.

В материале, из-за которого был подан иск, описывалось уголовное дело о выводе средств из нидерландской телекоммуникационной компании Zed+, созданной для объединения активов Фридмана в этой сфере, и испанского холдинга Zed Worldwide. В мае суд утвердил мировое соглашение между сторонами, и издание опубликовало опровержение не соответствующих действительности сведений.

В понедельник, 17 июля, "Ведомости" опубликовали материал о затратах "Роснефти" на оплату перелетов и закупку вертолетов. ​Перед публикацией материала его автор Ринат Сагдиев сообщил о поступивших ему анонимных угрозах. Неизвестный посоветовал перестать собирать информацию для материала и на всякий случай взять больничный. В противном случае у корреспондента "вообще может пропасть возможность заниматься трудовой деятельностью".

Сагдиев обратился в полицию с заявлением. В самом "Бизнес ньюс медиа" ​также расценили поступившие сообщения как реальные угрозы. ​