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На Страстном бульваре в Москве прошла протестная акция против ограничений интернета. Участники потребовали отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова, отмены интернет-цензуры и закрытия уголовных дел, возбужденных за репорты и лайки в социальных сетях, сообщает Русская служба Би-би-си.

По данным полиции, в акции приняли участие 800 человек, хотя в социальных сетях сами активисты говорят о полутора тысячах. Протестующие прошли шестивием по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам - до проспекта Академика Сахарова.

По данным СМИ, еще до начала митинга произошло первое задержание - пожилой мужчина Григорий Саксонов (имя указывает "ОВД-Инфо") держал в руках плакат с надписью: "Путин lies" ("Путин лжет").

В "ОВД-Инфо" Русской службе Би-би-си сообщили, что Саксонова вскоре отпустили из полиции после профилактической беседы.

Сам активист рассказал ресурсу, занимающемуся мониторингом задержаний, что "один из полицейских уже отпустил его, когда прибежал другой и стал кричать, что [активиста] велели не отпускать". После чего задержанный еще 20 минут провел в отделе, пока полицейские решали, что делать дальше. Но все же окончательно отпустили Саксонова.

Активист рассказал, что в Тверском ОВД долгое время находился несовершеннолетний, задержанный на акции - полицейские, по данным Саксонова, дожидались приезда родителей.

Вероятно, речь идет о молодом человеке из движения "Протестная Москва", который раздавал листовки в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По последним данным, его отпустили без предъявления обвинений.

Под конец шествия был задержан еще один активист, державший плакат с надписью: "Уничтожил все СМИ, принялся за интернет".

Некоторые активисты пожаловались в эфире "Дождя", что полицейские изымают все плакаты, на которых есть надписи на английском языке, даже если они не противоречат правилам.

Участники митинга активно поддерживали математика Дмитрия Богатова, которого обвиняют в призывах к терроризму.