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Британские подводники обнаружили у берегов Исландии на немецком грузовом корабле времен Второй Мировой войны ящик с золотом.

Предположительно, оно могло принадлежать нацистам. Находка может стоить до ста миллионов долларов, пишет британская Daily Mail.

Как пишет газета, члены британской компании Advanced Marine Services нашли на корабле SS Minden четыре тонны золота, предположительно изъятое из южноамериканских банков. В 1939 году корабль направлялся в Германию из Бразилии, затонув в 190 километрах от берегов Исландии.

Сообщается, что когда судно заметил британский флот, Адольф Гитлер приказал капитану затопить корабль, чтобы перевозимый груз никому не достался. Сейчас морская служба Великобритании попросила исландское правительство сделать отверстие в корабле для изъятия ящика, чтобы впоследствии вывезти золото в Британию.