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Боевики группировки "Талибан" взяли ответственность за атаку в Кабуле, сообщают местные СМИ.

Первоначально сообщалось, что жертвами взрыва автомобиля стали 24 человека. В министерстве внутренних дел Афганистана заявили о 42-х раненых. По уточненной информации, при теракте в Кабуле погибли 35 человек.

Сообщается, что машину на западе города подорвал смертник.

Происшествие случилось в районе, где живет множество политиков. По данным прессы, преступник привел в действие взрывное устройство возле дома второго вице-премьера Афганистана Мохаммеда Мохакика.

За последние несколько месяцев ситуация в стране сильно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан" захватило значительную часть сельских районов страны и продолжает наступать на крупные города.