Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров (1)
В мире | 24 июля 2017 года, 13:50
Спортсмен соревновался с хищником в рамках телешоу для телеканала Discovery. Впрочем, Фелпсу ничего не угрожало — его «соперник» был лишь компьютерной симуляцией.
В итоге 32-летний пловец в моноласте преодолел стометровку за 38.1 секунды, акуле потребовалось ровно на две секунды меньше.
Фелпс принимал участие в Олимпиадах 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. На Олимпиаде в Бразилии спортсмен объявил об окончании карьеры.
Источник: Lenta.ru
Надо было Иана Торпа попросить - во-первых он знает, что такое акула, а во-вторых у него 55й размер ноги - это как две моноласты.
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