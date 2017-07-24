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Ирландский лоукостер Ryanair внес предложение о покупке находящегося на грани банкротства итальянского авиаперевозчика Alitalia, передает Reuters.

"Мы вносим необязывающее предложение о покупке", — сообщил финансовый директор Ryanair Нил Сорахан.

Он подчеркнул, что не может "сказать чего-то более конкретного, за исключением того факта, что мы считаем важным участвовать в данном процессе".

В начале мая итальянская авиакомпания Alitalia начала официальные процедуры банкротства после получения одобрения совета директоров.