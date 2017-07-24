Лоукостер Ryanair может купить Alitalia
В мире | 24 июля 2017 года, 14:12
Ирландский лоукостер Ryanair внес предложение о покупке находящегося на грани банкротства итальянского авиаперевозчика Alitalia, передает Reuters.
"Мы вносим необязывающее предложение о покупке", — сообщил финансовый директор Ryanair Нил Сорахан.
Он подчеркнул, что не может "сказать чего-то более конкретного, за исключением того факта, что мы считаем важным участвовать в данном процессе".
В начале мая итальянская авиакомпания Alitalia начала официальные процедуры банкротства после получения одобрения совета директоров.
Источник: Газета.ru