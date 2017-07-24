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В швейцарском городе Шаффхаузене (столица одноименного кантона) неизвестный мужчина с бензопилой напал на прохожих. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает Tribune de Geneve.

Полиция оцепила центральную часть города, где, предположительно, скрывается злоумышленник. В поисковой операции задействован вертолет.

Свидетели рассказали, что видели одного раненого, которого врачи сопровождали к машине скорой помощи.

В свою очередь, агентство Reuters сообщило о пятерых раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.