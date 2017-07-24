В мире |

Китайская компания China Railway Construction Corporation подписала договор с организациями BMCE Bank of Africa и Travaux Generaux de Construction de Casablanca на строительство в Рабате, столице Марокко, самого высокого небоскреба в Африке. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает China News Service со ссылкой на местные СМИ.

Высота 55-этажного здания будет достигать 250 метров. В нем расположатся офисы, гостиницы и дорогие апартаменты. Строительство башни станет частью программы «Рабат — город света, культурная столица Марокко».

Проект также предусматривает возведение еще нескольких зданий в городе: Дома искусств и культуры, театра, а также двух музеев.

13 марта сообщалось, что один из тончайших в мире небоскребов может быть возведен на пляже Серферс-Парадайз в австралийском городе Голд-Кост. Заявка на реализацию проекта стоимостью 200 миллионов австралийских долларов (152 миллиона долларов США) поступила в совет муниципалитета. Высота 44-этажной башни составит 154 метра, ширина — 12 метров.