Порошенко настаивает на вводе в Донбасс миротворцев ООН (5)

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В мире | 24 июля 2017 года, 16:55

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора лидеров «нормандской четверки» призвал ввести в Донбасс миротворческую миссию ООН. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Петр Порошенко подчеркнул важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидеры «нормандской четверки» провели двухчасовой разговор.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
каджич1 час назад
Надо исполнять Минские.а не выдумывать в одностороннем порядке всякую хрень.
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как вы надоели1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора лидеров «нормандской четверки»(выпив поллитра русской водки) призвал ввести в Донбасс миротворческую миссию ООН.Выполнил бы для начала хоть один пункт Миннских соглашений.Я не понимаю Европу,ведь видно,кто не выполняет договор.
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Парашенка57 минут назад
Ты только, настойки на спирту, настаивать можешь, политика - не твоего ума, дело.
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