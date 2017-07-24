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Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора лидеров «нормандской четверки» призвал ввести в Донбасс миротворческую миссию ООН. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Петр Порошенко подчеркнул важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидеры «нормандской четверки» провели двухчасовой разговор.