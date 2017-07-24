Порошенко настаивает на вводе в Донбасс миротворцев ООН (5)
В мире | 24 июля 2017 года, 16:55
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора лидеров «нормандской четверки» призвал ввести в Донбасс миротворческую миссию ООН. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
«Петр Порошенко подчеркнул важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что лидеры «нормандской четверки» провели двухчасовой разговор.
Источник: Газета.ru
Надо исполнять Минские.а не выдумывать в одностороннем порядке всякую хрень.
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Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора лидеров «нормандской четверки»(выпив поллитра русской водки) призвал ввести в Донбасс миротворческую миссию ООН.Выполнил бы для начала хоть один пункт Миннских соглашений.Я не понимаю Европу,ведь видно,кто не выполняет договор.
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Ты только, настойки на спирту, настаивать можешь, политика - не твоего ума, дело.
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