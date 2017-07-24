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Ученый Робин Эндрюс заявил, что Бермудский треугольник – это не больше, чем выдумка.

По мнению ученого Робина Эндрюса, Бермудского треугольника не существует. Эндрюс заметил, что корабли и самолеты не пропадают в треугольнике, как было принято считать все это время. Несмотря на это, слава Бермудского треугольника живет по сей день и не меркнет.

Ученый объяснил, что, согласно статистике, самолеты и корабли точно так же в процентном соотношении пропадают и в других частях света, и глупостью будет концентрировать свое внимание исключительно на местности между Пуэрто-Рико, Флоридой и Бермудскими островами.

Как сообщает iflscience.com со ссылкой на Эндрюса, в той местности не было найдено обломков или останков, а таинственные исчезновения попросту поспособствовали созданию красивой легенды.