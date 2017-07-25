В мире |

Суд приговорил жителя американского штата Канзас к 30 годам тюрьмы за попытку устроить теракт на военной базе Форт-Райли в Манхэттене, сообщает Минюст США.

22-летний Джон Букер признал, что хотел помочь террористической группировке "Исламское государство" в борьбе с США, убив американских солдат.

Согласно плану он должен был стать террористом-смертником.

Букер был задержан в апреле 2015 года.

Ранее сержанта армии США на Гавайях обвинили в поддержке боевиков ИГ.