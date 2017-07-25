Американец получил 30 лет тюрьмы за подготовку теракта в поддержку ИГ
В мире | 25 июля 2017 года, 09:28
Суд приговорил жителя американского штата Канзас к 30 годам тюрьмы за попытку устроить теракт на военной базе Форт-Райли в Манхэттене, сообщает Минюст США.
22-летний Джон Букер признал, что хотел помочь террористической группировке "Исламское государство" в борьбе с США, убив американских солдат.
Согласно плану он должен был стать террористом-смертником.
Букер был задержан в апреле 2015 года.
Ранее сержанта армии США на Гавайях обвинили в поддержке боевиков ИГ.
Источник: РИА Новости