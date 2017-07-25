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Датские эксперты говорят, что 750 000 каминов в Дании являются крупнейшими загрязнителями атмосферы в стране, сообщает газета Berlingske со ссылкой на доклад Национального центра по окружающей среде и энергии. Только в Копенгагене 16 000 каминов приходятся на 600 000 жителей муниципалитета.

Наибольшее количество мелких частичек попадает в воздух с сентября по май. Камины дают 65 процентов всех вредных выбросов в стране за год.

Мельчайшие частицы, выделяемые каминами, могут иметь вредные последствия для здоровья человека, по данным DCE, они вызывают до 550 смертей в год.

"СМИ и политики в значительной степени были сосредоточены на дизельных автомобилях", - сказал представитель датского экологического Совета Каре Пресс-Кристенсен.