В США на аукцион выставили рисунок Трампа (1)
В мире | 25 июля 2017 года, 10:15
Рисунок президента США Дональда Трампа, сделанный им еще в 2005 году, выставили на торги.
Аукционный дом Nate D. Sanders определил первоначальную стоимость "произведения искусства" в 9000 долларов.
Как отмечается на сайте организации, рисунок был сделан миллиардером для благотворительного мероприятия.
"Это большая редкость, известны только несколько таких рисунков", - сообщает Nate D. Sanders Auctions о лоте.
На листе белой бумаги размером 29,5х22,8 см Трамп изобразил очертания горизонта Нью-Йорка с "Башней Трампа" в центре. Рисунок сделан черным маркером, а свою подпись нынешний президент выполнил золотым.
Эскиз будет выставлен на аукцион, который состоится в четверг.
Источник: "Комсомольская правда"
Он же этим рисунком всем факи показал. :)))
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