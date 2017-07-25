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Фото/Nate D. Sanders Auctions

Рисунок президента США Дональда Трампа, сделанный им еще в 2005 году, выставили на торги.

Аукционный дом Nate D. Sanders определил первоначальную стоимость "произведения искусства" в 9000 долларов.

Как отмечается на сайте организации, рисунок был сделан миллиардером для благотворительного мероприятия.

"Это большая редкость, известны только несколько таких рисунков", - сообщает Nate D. Sanders Auctions о лоте.

На листе белой бумаги размером 29,5х22,8 см Трамп изобразил очертания горизонта Нью-Йорка с "Башней Трампа" в центре. Рисунок сделан черным маркером, а свою подпись нынешний президент выполнил золотым.

Эскиз будет выставлен на аукцион, который состоится в четверг.