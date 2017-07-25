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Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в прямом телеэфире за 20 секунд охарактеризовала политическую ситуацию в стране с помощью десятка матерных выражений. Отредактированная версия видео ее выступления доступна на YouTube.

Серия подобных роликов под общим названием «Сложные политические события простыми словами» опубликована на сайте телеканала NewsOne.

«NewsOne выпустил серию роликов, в которых известные политики Надежда Савченко, [бывший нардеп от партии "Наша Украина"] Евгений Червоненко и [глава общественной организации "Публичный аудит"] Максим Гольдарб высказывают свое мнение о ситуации в стране», — сказано в подписи к видео.

Так, Савченко, 11 раз употребив «простые слова», заявила: «Та ні ну це п****ць. Це просто хя якась! Ну п****ть і п****ять, п****ять, п****ять, бь! Скільки ж можна на****вать людей, уни кончені. Ну це п****ць з цією політикою, бь!»