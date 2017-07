В мире |

В Лос-Анджелесе установили питьевые фонтанчики с текилой, пишет The Hollywood Reporter. Новшества были приурочены к Национальному дню текилы, который отмечается в США 24 июля.

Фонтанчики с напитком бренда Jose Cuervo появились лишь на один день в трех местах: торговом центре Hollywood & Highland, на Венис-Бич и в гей-баре The Abbey в Западном Голливуде. Они начали функционировать в полдень в понедельник, а завершилась акция вечером того же дня.

Sadly I don't have a video of my own @JoseCuervo sip, but my reaction was pretty much the same as this guy's #h2cuervo #NationalTequilaDay pic.twitter.com/9lcPP4kbFw