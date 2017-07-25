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Президент США Дональд Трамп пошутил, что следующим даст показания по делу о "вмешательстве" России его 11-летний сын Бэррон. Об этом он написал в твиттере.

Американский президент также похвалил своего зятя Джареда Кушнера, который уже дал показания в конгрессе.

"Джаред Кушнер хорошо справился вчера, доказывая, что не вступал в сговор с русскими. Охота на ведьм. На очереди 11-летний Бэррон Трамп!"— написал Трамп.

Ранее Трамп пошутил про увольнение главы минздрава США в случае проблем с отменой Obamacare.