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Россыпь серебряных монет времен правления империи Саманидов была найдена на Украине, в Сумской области рядом с рекой Псел. О находке сообщается на портале klads.org.

Серебряные монеты были найдены вместе с серебряными вставками, которыми ранее, по всей видимости, был украшен пояс. Монеты, вероятно, изначально лежали в закрепленном на поясе кошельке, который истлел за прошедшие годы.

Монеты – серебряные дирхамы, отчеканенные в годы правления династии Саманидов, суннитской иранской империи, охватывавшей территорию сегодняшнего Афганистана и большие области Ирана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Пакистана в период между 819–999 годами. Многие историки приписывают Саманидам важную роль в этногенезе таджиков.