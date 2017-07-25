СМИ: ЕС может ответить США на новые санкции против России (1)
В мире | 25 июля 2017 года, 20:11
Евросоюз может ограничить доступ компаний США к кредитам европейских банков в качестве одной из ответных мер на возможное введение новых американских санкций против России, которые затрагивают энергетические интересы ЕС, передает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
"Насколько мне известно, один из вариантов — введение Евросоюзом ответных мер против американских компаний посредством ограничения им доступа к кредитам европейских банков", — сказал он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп не собирается отменять антироссийские санкции и поддержит законопроект, предусматривающий введение новых ограничительных мер в отношении России.
Круто напугали Америку !И как раструбили по всем СМИ!Да МЫ ! Да Вас !Все как один на кукане амеровского рыбака сидят, но строят из себя грозных "партнёров".Англосаксонское сосуществоание никуда не денется ,барыгам с Европы всегда придётся быть в кильватере Фашингтона ,и приспосабливаться...
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