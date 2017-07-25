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Евросоюз может ограничить доступ компаний США к кредитам европейских банков в качестве одной из ответных мер на возможное введение новых американских санкций против России, которые затрагивают энергетические интересы ЕС, передает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

"Насколько мне известно, один из вариантов — введение Евросоюзом ответных мер против американских компаний посредством ограничения им доступа к кредитам европейских банков", — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп не собирается отменять антироссийские санкции и поддержит законопроект, предусматривающий введение новых ограничительных мер в отношении России.