СМИ: Дэниел Крэйг вновь сыграет Джеймса Бонда
В мире | 25 июля 2017 года, 19:23
Британский актер Дэниел Крэйг вновь сыграет агента 007 Джеймса Бонда, сообщает The New York Times.
Как рассказали источники, возвращение Крэйга в бондиану – решенный вопрос.
Ранее компании Metro-Goldwyn-Mayer и Eon Productions заявили, что юбилейный, 25-й фильм про агента 007 выйдет в Северной Америке в ноябре 2019 года. Они отметили, что режиссер и актерский состав, а также другие прокатные даты будут объявлены позднее.
В одном из интервью Крэйг резко высказывался о своем дальнейшем участии в бондиане. Впоследствии он уточнил, что был очень уставшим во время той беседы и что рассмотрит возможность возвращения во франшизу.
Источник: Газета.ru