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Евросоюз в условиях угрозы санкций США против европейских компаний должен сосредоточиться на поддержке энергетических проектов в регионе. Об этом РИА Новости заявил представитель компании Nord Stream-2 (оператор проекта "Северный поток-2").

"В то время как европейские энергетические компании сталкиваются с угрозой санкций США, нацеленной на принудительное увеличение экспорта СПГ из США‎ в Европу, институты ЕС должны сосредоточиться на поддержке европейских энергетических проектов, а не усложнять их реализацию", — заявили в Nord Stream-2.

‎Во вторник, 25 июля, прошло заседание рабочей группы Совета ЕС по энергетике. На встрече обсуждалось предоставление мандата Еврокомиссии на проведение переговоров с Россией по строительству газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, в этот же день в Конгрессе США пройдет голосование по законопроекту, предусматривающему введение новых санкций против России. Согласно документу, президент США может наложить санкции на лиц, собирающихся инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год, или миллион долларов единовременно, либо предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. Сообщалось также, что документ предусматривает противодействие проекту "Северный поток-2".

Днем ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что призовет в срочном порядке обсудить возможный ответ Брюсселя в случае принятия Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций, если в них не будут учтены интересы Евросоюза. Юнкер озабочен тем, что новые санкции могут затронуть сферу интересов связанных с Москвой европейских энергетических компаний.

Еврокомиссия стремится подвести функционирование газопровода под действие ряда правил Евросоюза, под которые он сейчас не попадает.

Как сообщалось, Вентспилсский порт и два его терминала - Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija - получили предложение участвовать в строительстве среднего звена газопровода Nord Stream 2, обеспечивая хранение и поставки труб через порт.

Однако на закрытом заседании правительства было решено не поддерживать участие Вентспилса в проекте.

Доходы латвийской экономики от участия Вентспилского порта в проекте могли бы составить 25 млн евро.

"Северный поток" — магистральный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря. Газопровод "Северный поток" — самый длинный подводный маршрут экспорта газа в мире, его протяжённость — 1224 км.

В начале июня компания Nord Stream 2 подала в Германии заявку на строительство "Северного потока - 2".