В мире |

Более 150 Санта-Клаусов со всего мира приехали на ежегодный конгресс в Копенгаген (Дания), передает Reuters.

Всемирный слет проводится в 60-й раз. Несмотря на теплую погоду, большинство участников одеты в традиционные новогодние наряды Санты.

Программа конгресса включает парад по улицам города, купание в море и дегустацию селедки. Некоторые гости также выйдут на подиум в рамках модного показа.

Всемирный конгресс Санта-Клаусов проходит с 1957 года. Форум всегда проводится летом. В 2016-м в столицу Дании прибыли 140 зимних волшебников из 12 стран.

Ранее сообщалось, что Деду Морозу построят новый дворец за 350 млн руб.