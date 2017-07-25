Более 150 Санта-Клаусов приехали на конгресс в Копенгаген
В мире | 25 июля 2017 года, 18:40
Более 150 Санта-Клаусов со всего мира приехали на ежегодный конгресс в Копенгаген (Дания), передает Reuters.
Всемирный слет проводится в 60-й раз. Несмотря на теплую погоду, большинство участников одеты в традиционные новогодние наряды Санты.
Программа конгресса включает парад по улицам города, купание в море и дегустацию селедки. Некоторые гости также выйдут на подиум в рамках модного показа.
Всемирный конгресс Санта-Клаусов проходит с 1957 года. Форум всегда проводится летом. В 2016-м в столицу Дании прибыли 140 зимних волшебников из 12 стран.
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Источник: Газета.ru