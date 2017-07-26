В мире |

В сети набирает популярность Instagram-аккаунт 18-летнего жителя Омска Славы Крипака, где молодой человек публикует фото- и видеоотчеты воркаута. На его профиль уже подписались более 77 тысяч человек.

️ Публикация от Слава Крипак (@workoutslava) Июн 28 2017 в 11:25 PDT

На большинстве фотографий и видеозаписей Крипака фоном выступает висящий на стене бордовый ковер, а в качестве подставок для удержания планки новоиспеченный блогер использует стул, табуретку и деревянные бруски.

При этом некоторые снимки и ролики в Instagram спортсмена сделаны в других локациях, среди которых спортивные площадки, мосты, торговые центры и даже площади с фонтанами. "Будь одним из всех, но не будь как все", — говорится в описании профиля.

Судя по комментариям под публикациями, за занятиями Крипака наблюдают не только российские, но западные пользователи — они же составляют основную часть аудитории спортсмена. Каждая фотография в его профиле набирает минимум три тысячи лайков, ролики — не менее восьми-девяти тысяч просмотров.

Фото: @workoutslava