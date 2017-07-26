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Евросоюз выделит Италии дополнительно 100 миллионов евро в связи с притоком беженцев.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написал об этом в письме итальянскому премьер-министру Паоло Джентилони, сообщается во вторник, 25 июля.

Ранее Брюссель уже принял решение выделить Италии 800 миллионов евро.

С начала года в Италию прибыли почти 94 000 беженцев, что более чем на 5 процентов больше, чем в прошлом году, сообщило итальянское министерство внутренних дел. В связи с этим Рим попросил помощи у Евросоюза.