"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне
В мире | 26 июля 2017 года, 08:48
Музыкальный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне, сообщили португальская телерадиокомпания RTP и Европейский вещательный союз во вторник, 25 июля.
Также рассматривались варианты провести конкурс в городах Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра.
Boa Noite #Lisboa! We’re thrilled #Portugal’s capital will host its 1st @Eurovision in 2018! More here: https://t.co/8FbSXicpRL #Eurovision pic.twitter.com/Br8tpELjQv— EBU (@EBU_HQ) 25 июля 2017 г.
Первый и второй полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая соответственно, финал - на 12 мая 2018 года.
Португалия примет конкурс благодаря победе Салвадора Собрала в Киеве - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры "Евровидения".
Источник: Deutsche Welle