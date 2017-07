В мире |

Музыкальный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне, сообщили португальская телерадиокомпания RTP и Европейский вещательный союз во вторник, 25 июля.

Также рассматривались варианты провести конкурс в городах Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра.

Boa Noite #Lisboa! We’re thrilled #Portugal’s capital will host its 1st @Eurovision in 2018! More here: https://t.co/8FbSXicpRL #Eurovision pic.twitter.com/Br8tpELjQv