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Музыкальный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне, сообщили португальская телерадиокомпания RTP и Европейский вещательный союз во вторник, 25 июля.

Также рассматривались варианты провести конкурс в городах Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра.

Первый и второй полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая соответственно, финал - на 12 мая 2018 года.

Португалия примет конкурс благодаря победе Салвадора Собрала в Киеве - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры "Евровидения".