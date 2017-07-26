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На благотворительном аукционе тренировка с мэром Киева Виталием Кличко была продана за 150 тыс. гривен (почти €5 тыс.). Данные опубликованы на сайте государственных публичных закупок Украины ProZorro.

Отмечается, что деньги пойдут на покупку аппаратов вентиляции легких для детской клиники.

«В здоровом теле — здоровый дух и энергия для новых жизненных свершений. Поэтому мэр Киева Виталий Кличко пытается тренироваться каждое утро. И готов на практике поделиться секретами спортивной тренировки. Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии», — говорится в тексте лота.

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