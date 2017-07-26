В мире |

Канцлер Германии Ангела Меркель сходила в оперу вместе со своим мужем Иоахимом Зауэром, передает Reuters.

Супруги посетили ежегодный Байрёйтский фестиваль. На этом музыкальном мероприятии исполняются работы Рихарда Вагнера. Меркель и Зауэр – большие поклонники этого композитора.

Фестиваль проходит в течение месяца. Канцлер и ее муж стали гостями первого дня.

Ранее сообщалось, что Меркель приняла в своей резиденции герцога и герцогиню Кембриджских — принца Уильяма и его супругу Кэтрин.