Ангела Меркель вместе с мужем сходила в оперу

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В мире | 26 июля 2017 года, 12:56

Канцлер Германии Ангела Меркель сходила в оперу вместе со своим мужем Иоахимом Зауэром, передает Reuters.

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Супруги посетили ежегодный Байрёйтский фестиваль. На этом музыкальном мероприятии исполняются работы Рихарда Вагнера. Меркель и Зауэр – большие поклонники этого композитора.

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Фестиваль проходит в течение месяца. Канцлер и ее муж стали гостями первого дня.

Ранее сообщалось, что Меркель приняла в своей резиденции герцога и герцогиню Кембриджских — принца Уильяма и его супругу Кэтрин.

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Источник: Газета.ru
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