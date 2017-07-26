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В Великобритании в тестовом режиме заработал лагерь киберреабилитации, в котором хакеров-подростков будут мотивировать перенаправить их силы и таланты в более позитивное русло. Об этом сообщает International Business Times.

Первый такой лагерь был запущен в Бристоле, где в течение двух дней подросткам читали лекции эксперты в области компьютерной безопасности и специалисты по выбору карьеры. Кроме того, молодым хакерам в очередной раз напомнили об ответственности, которая возникает при применении кибернавыков в сети.

Семерым участникам пилотной программы ранее были предъявлены обвинения в кибератаках на веб-сайты с использованием инструментов, нарушающих британское законодательство. Каждый из них является несовершеннолетним.

В случае успеха программы подобные лагеря откроются по всей стране.

Ранее стало известно, что в даркнете предлагаются курсы по онлайн-мошенничеству с картами.