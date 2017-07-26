На Украине будут расследовать дело о госизмене Порошенко (2)

фото

В мире | 26 июля 2017 года, 15:16

Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что Печерский суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену президента Украины Петра Порошенко. Об этом Кузьмин сообщил на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал копию определения Печерского суда Киева от 25 июля. «Как видите, суд обязал СБУ зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (возбудить уголовное дело) информацию, изложенную в моем заявлении от 13.02.2017. И пусть с момента моего обращения до окончательного решения суда прошло почти полгода, поверьте, оно стоит сил и времени, на него потраченных», - подчеркнул он.

Как утверждает Кузьмин, Порошенко в период с 2013-го по 2017 год через принадлежащую ему липецкую фабрику «Рошен» «финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет в Донбассе как Верховный главнокомандующий».

Кондитерская корпорация Roshen была создана Порошенко в 1996 году. В ее состав, в частности, входила фабрика в Липецке. В начале 2016-го украинский президент передал принадлежащие ему акции Roshen в управление траста Ротшильдов. В апреле Roshen объявила о полной консервации своей липецкой фабрики к июню 2017 года. Предприятие начало сокращать сотрудников. Производство на фабрике полностью остановилось 1 апреля. Компания объяснила это решение политическими и экономическими причинами.

Roshen не может продать российский актив из-за ареста имущества фабрики в рамках дела по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, липецкое предприятие и ООО «Научно-производственная фирма «Металлимпресс» пытались незаконно получить возмещение НДС в размере 180 миллионов рублей с помощью поддельных документов с завышенной стоимостью работ по строительству фабрики.

Источник: news.rambler.ru
Комментарии 2
Sedna44 минуты назад
Так его, Парашкина!:))))) Подлый изменник! НаплЮвал в души хохло-бандеровцев своими конфетами!
Ну, ёлки-палки, и дебилы в этой Хохло-бандерии. А представляете, что будет , когда Пиндосия отслюнявит им оружие?
Ответить
Alex21 минуту назад
Мы всё алкаш,да алкаш.Дура не дура,а стольник в день имею (старый анекдот).А я вот жду красивый финт от Порошки ,с покиданием Украины ,аки яйцеголовый.За три послемайданных года "алкашик" удвоил (или утроил) своё миллионерство, пока Надька матом всё кроет .Вот так надо крутиться !Но всё же жду,когда порошка ноги тихо ночью сделает с Родины...
Ответить