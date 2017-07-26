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Еврокомиссия готова принять меры, если новые санкции США против России будут расширены без учета опасений Евросоюза, сообщается в заявлении ЕК.

«Коллегия еврокомиссаров обсудила сегодня ситуацию с проектом США по российским санкциям. Комиссары выразили свою озабоченность, в особенности касательно возможного влияния проекта на независимость энергетики Евросоюза», — сказано в сообщении.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕК будет действовать соответственно в течение нескольких дней, если опасения не будут приняты во внимание.

Ранее сообщалось, что закон о санкциях, который, вероятнее всего, будет подписан Дональдом Трампом, бьет по европейским компаниям, которые участвуют в совместных с Россией энергетических проектах. Больше всех от действий США пострадают интересы Германии, которая (помимо России) является главным бенефициаром проекта «Северный поток – 2».