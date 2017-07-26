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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что власти США не позволят трансгендерам проходить службу в армии.

"После консультаций с моими генералами и военными экспертами, сообщаю о том, что правительство Соединенных Штатов не примет и не позволит трансгендерам служить на какой бы то ни было должности в армии США", — написал он.

Он также подчеркнул, что американские вооруженные силы должны быть сконцентрированы на решительных победах и не могут позволить "обременять себя поражающими медицинскими затратами", которые повлечет за собой служба в армии трансгендеров.

Ранее сообщалось, что в США отложили отмену запрета на прием трансгендеров в армию.