Трамп: США не позволят трансгендерам служить в армии (1)

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В мире | 26 июля 2017 года, 16:46

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что власти США не позволят трансгендерам проходить службу в армии.

"После консультаций с моими генералами и военными экспертами, сообщаю о том, что правительство Соединенных Штатов не примет и не позволит трансгендерам служить на какой бы то ни было должности в армии США", — написал он.

Он также подчеркнул, что американские вооруженные силы должны быть сконцентрированы на решительных победах и не могут позволить "обременять себя поражающими медицинскими затратами", которые повлечет за собой служба в армии трансгендеров.

Ранее сообщалось, что в США отложили отмену запрета на прием трансгендеров в армию.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Рижанин20 минут назад
Трамп - сын Нью-Йорка. Огромную часть своей жизни он провёл в ТВ Индустрии Развлечений, где людей с всевожмоными половыми вариациями более чем достаточно.
Трамп всем известен как очень толерантный человек в лучшем смысле этого понятия.

Убеждён, что он абсолютно искренен, когда объяснил своё решение экспертным мнением американских генералов
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