Трамп: США не позволят трансгендерам служить в армии (1)
В мире | 26 июля 2017 года, 16:46
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что власти США не позволят трансгендерам проходить службу в армии.
"После консультаций с моими генералами и военными экспертами, сообщаю о том, что правительство Соединенных Штатов не примет и не позволит трансгендерам служить на какой бы то ни было должности в армии США", — написал он.
Он также подчеркнул, что американские вооруженные силы должны быть сконцентрированы на решительных победах и не могут позволить "обременять себя поражающими медицинскими затратами", которые повлечет за собой служба в армии трансгендеров.
Ранее сообщалось, что в США отложили отмену запрета на прием трансгендеров в армию.
Источник: Газета.ru
Трамп всем известен как очень толерантный человек в лучшем смысле этого понятия.
Убеждён, что он абсолютно искренен, когда объяснил своё решение экспертным мнением американских генералов