Пассажира рейса Москва - Барселона избили за оскорбление россиян (9)
В мире | 26 июля 2017 года, 17:07
Оскорблявшего русских пассажира авиарейса Москва — Барселона побили в салоне самолета. Видео инцидента опубликовано в YouTube.
В ролике некий мужчина на борту воздушного судна презрительно отзывается о русских, затем другой пассажир подходит к нему и бьет путешественника по лицу. После этого на записи слышны аплодисменты.
По данным Федерального агентства новостей (ФАН), пострадавший оказался 22-летним жителем Санкт-Петербурга по имени Виталий. Перед тем как ругаться, он требовал разрешения покурить на борту лайнера.
Когда именно произошел инцидент, неизвестно.
Источник: Lenta.ru
Бабу бить нельзя, но эта сама заслужила :D
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Прямо таки избили :))) Одну фашку дали, Виталик и успокоился!
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да он педик...
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