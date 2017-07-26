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Оскорблявшего русских пассажира авиарейса Москва — Барселона побили в салоне самолета. Видео инцидента опубликовано в YouTube.

В ролике некий мужчина на борту воздушного судна презрительно отзывается о русских, затем другой пассажир подходит к нему и бьет путешественника по лицу. После этого на записи слышны аплодисменты.

По данным Федерального агентства новостей (ФАН), пострадавший оказался 22-летним жителем Санкт-Петербурга по имени Виталий. Перед тем как ругаться, он требовал разрешения покурить на борту лайнера.

Когда именно произошел инцидент, неизвестно.