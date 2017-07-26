Пассажира рейса Москва - Барселона избили за оскорбление россиян (9)

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В мире | 26 июля 2017 года, 17:07

Оскорблявшего русских пассажира авиарейса Москва — Барселона побили в салоне самолета. Видео инцидента опубликовано в YouTube.

В ролике некий мужчина на борту воздушного судна презрительно отзывается о русских, затем другой пассажир подходит к нему и бьет путешественника по лицу. После этого на записи слышны аплодисменты.

По данным Федерального агентства новостей (ФАН), пострадавший оказался 22-летним жителем Санкт-Петербурга по имени Виталий. Перед тем как ругаться, он требовал разрешения покурить на борту лайнера.

Когда именно произошел инцидент, неизвестно.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 9
Aleksandrs Meiers1 час назад
Бабу бить нельзя, но эта сама заслужила :D
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Dmitry Prigaro1 час назад
Прямо таки избили :))) Одну фашку дали, Виталик и успокоился!
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Наталия Фирсова1 час назад
да он педик...
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