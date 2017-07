В мире |

В Америке работник одного из ресторанов сети фаст-фуда опубликовал фото, на которых видно в каких условиях там готовится еда. После этого его уволили.

Житель Луизианы выложил в Twitter фотографии из McDonald's, в котором он работал. Фото вызвали бурю негодования в соцсетях.

This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce — nick (@phuckyounick) 14 июля 2017 г.

На них запечатлены грязные детали от машины для изготовления мороженого и покрытый слоем жира пол.

This is the side of the ice cream machine! It's not from a grease trap pic.twitter.com/nMpnFxAvZ4 — nick (@phuckyounick) 17 июля 2017 г.

Есть и другие снимки. На них толстый слой жира на полу и другая непонятная субстанция.

Блогеры в комментариях не поверили, что от мороженого детали автомата могут покрываться слизью. Тогда бывший сотрудник ресторан сфотографировал жироотделитель, чтобы доказать свою правоту.

This is the grease trap for all the people that think I'm lying... pic.twitter.com/fKQjxvKzM5 — nick (@phuckyounick) 16 июля 2017 г.

После этого он добавил фото полуфабрикатов, из которых в сети ресторанов делают сэндвичи.

"Свежак, прямо из морозилки. Конечно, неудивительно, что полуфабрикаты хранят в замороженном виде, я имею в виду, что это вообще не мясо", - написал он.

Since I'm exposing McDonald's I might as well show y'all what y'all really eating... fresh out the freezer. pic.twitter.com/KZ7Ao1kWsR — nick (@phuckyounick) 18 июля 2017 г.

Неудивительно, что всего спустя несколько дней после твита его уволили из ресторана быстрого питания.

Отметим, что интернет-пользователи в комментариях к фото разделились на тех, кого увиденное шокировало, и тех, кто заявил, что по одному ресторану нельзя судить о качестве еды в "Макдоналдсах" в целом. Несмотря на бурную полемику в соцсетях, представители компании пока никак не прокомментировали ситуацию.