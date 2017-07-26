Сотрудник McDonald’s выложил фото из кухни: жир, плесень, грязь (+ОПРОС) (10)

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В мире | 26 июля 2017 года, 17:33

В Америке работник одного из ресторанов сети фаст-фуда опубликовал фото, на которых видно в каких условиях там готовится еда. После этого его уволили.

Житель Луизианы выложил в Twitter фотографии из McDonald's, в котором он работал. Фото вызвали бурю негодования в соцсетях.

На них запечатлены грязные детали от машины для изготовления мороженого и покрытый слоем жира пол.

Есть и другие снимки. На них толстый слой жира на полу и другая непонятная субстанция.

Блогеры в комментариях не поверили, что от мороженого детали автомата могут покрываться слизью. Тогда бывший сотрудник ресторан сфотографировал жироотделитель, чтобы доказать свою правоту.

После этого он добавил фото полуфабрикатов, из которых в сети ресторанов делают сэндвичи.

"Свежак, прямо из морозилки. Конечно, неудивительно, что полуфабрикаты хранят в замороженном виде, я имею в виду, что это вообще не мясо", - написал он.

Неудивительно, что всего спустя несколько дней после твита его уволили из ресторана быстрого питания.

Отметим, что интернет-пользователи в комментариях к фото разделились на тех, кого увиденное шокировало, и тех, кто заявил, что по одному ресторану нельзя судить о качестве еды в "Макдоналдсах" в целом. Несмотря на бурную полемику в соцсетях, представители компании пока никак не прокомментировали ситуацию.

Источник: TOPnews
Комментарии 10
Правильно уволили1 час назад
Вместо того, чтобы грязь чистить, он её фотографирует и в сеть выкладывает - мудак, его кастрировать надо, чтоб не плодил, себе подобных.
15
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Вячеслав Анчуков1 час назад
Да ну, лучше в Пакистанском кебабе поесть
1
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Aleksandrs Ivanuks53 минуты назад
Мы не скотины и везде нужен порядок
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