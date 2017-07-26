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Работу уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром" признали самым любимым произведением искусства Великобритании, сообщает Telegraph со ссылкой на новый опрос.

"Девочка с шаром" впервые появилась на стене печатной мастерской в Шордиче 15 лет назад. В 2012-м версия этой работы ушла с молотка за £73 тыс. Оригинал оставался на своем месте до 2014 года (когда его сняли со стены ради продажи).

Второе место занимает Джон Констебл с "Телегой для сена", третье – "Поющий дворецкий" Джека Веттриано.

В список также попали работы Уильяма Тернера, Энтони Гормли, Лоуренса Стивена Лаури, Джона Уильяма Уотерхауса, Питера Блейка и других мастеров.

Ранее сообщалось, что СМИ опять раскрыли личность Бэнкси.