NYT: Трамп оскорбит более 600 человек и организаций за время своего президентства (1)
По подсчетам издания The New York Times, президент США Дональд Трамп за первый срок своего президентства оскорбит людей, организации и СМИ более 600 раз.
За полгода его президентства, по данным издания, его нападкам подверглись 50 человек, во время президентской гонки — 350. Газета отмечает, что если Трамп "сохранит свой нынешний курс, он оскорбит более 650 человек, мест, вещей или предметов к концу своего первого срока и более тысячи к концу второго".
Издание отмечает, что основными целями его нападок были журналисты и СМИ, в меньшей степени он критиковал законопроект о здравоохранении Obamacare, а также представителей конгресса за расследование связей семьи Трампа с Россией.
Помимо СМИ, журналистов и конгресса Трамп критиковал различные организации, включая членов его собственной партии, телеведущих, бывшего директора ФБР Джеймса Коми и телевизионных руководителей.
"Трамп продолжает находить новые цели. Его темпы поиска новых людей, мест и вещей для оскорблений не изменились с тех пор, как он стал президентом", — отмечает газета.
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Гораздо важнее что он публично подтвердил то же самое, что миллионы людей думают о смехотворности и лживости самой the New York Times :)