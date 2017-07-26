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По подсчетам издания The New York Times, президент США Дональд Трамп за первый срок своего президентства оскорбит людей, организации и СМИ более 600 раз.

За полгода его президентства, по данным издания, его нападкам подверглись 50 человек, во время президентской гонки — 350. Газета отмечает, что если Трамп "сохранит свой нынешний курс, он оскорбит более 650 человек, мест, вещей или предметов к концу своего первого срока и более тысячи к концу второго".

Издание отмечает, что основными целями его нападок были журналисты и СМИ, в меньшей степени он критиковал законопроект о здравоохранении Obamacare, а также представителей конгресса за расследование связей семьи Трампа с Россией.

Помимо СМИ, журналистов и конгресса Трамп критиковал различные организации, включая членов его собственной партии, телеведущих, бывшего директора ФБР Джеймса Коми и телевизионных руководителей.

"Трамп продолжает находить новые цели. Его темпы поиска новых людей, мест и вещей для оскорблений не изменились с тех пор, как он стал президентом", — отмечает газета.