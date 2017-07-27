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Трехметровый памятник Ивану Грозному установили в историческом парке "Аллея правителей" в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте Российского военно-исторического общества (РВИО).

Сообщается, что он был перенесен из города Александров во Владимирской области.

"Российскому военно-историческому обществу передан на ответственное хранение уникальный экспонат — памятник Ивану Грозному скульптора Василия Селиванова. Монумент должен был стоять в городе Александров Владимирской области, но установку отменили из-за разгоревшейся вокруг памятника общественной дискуссии. Высота скульптуры с постаментом составляет 2,8 метра, вес — 800 кг, она выполнена из бронзы и гранита", — говорится в сообщении.

Памятник Ивану Грозному был демонтирован в Александрове по распоряжению местных властей в апреле 2017 года.

"Аллея правителей" работы скульптора Зураба Церетели открылась в Москве в мае 2017 года в сквере у "Музея военной формы одежды" РВИО. Там установлены бюсты 33 деятелей, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной.