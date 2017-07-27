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Первая дочь США Иванка Трамп и первая леди США Меланья Трамп вошли в число самых красивых политиков Вашингтона по версии издания The Hill.

В список попали 50 человек разного возраста, пола и политических убеждений. От предыдущих рейтингов он отличается тем, что его герои расставлены не по местам, а в алфавитном порядке.

Издание приводит информацию о каждом участнике списка. Например, оно напоминает, что родной город 35-летней Иванки Трамп – Нью-Йорк, что дочь главы государства замужем, что у нее есть свой модный бренд.

О супруге американского президента сообщается, что в качестве первой леди Меланья Трамп ужинает с главами государств и занимается вопросами детского здоровья, но вместе с тем признает, что необходимо время и для отдыха.