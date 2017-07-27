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Американский телеканал HBO, прославившийся такими сериалами, как "Игра престолов", "Клан Сопрано" и "Секс в большом городе", собирается снять новый пятисерийный мини-сериал об аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщает Ассошиэйтед пресс, съёмки планируется начать в 2018 в Литве. На главную роль уже утверждён Джаред Харрис. По данным агентства, он сыграет учёного, которому советское правительство поручило выяснить точную причину катастрофы на АЭС.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Вследствие взрыва на четвёртом энергоблоке станции произошло крупнейшее радиационное заражение территорий современных Украины, Белоруссии и России.