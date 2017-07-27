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Корабли Тихоокеанского флота США готовы нанести ядерный удар по Китаю хоть на следующей неделе, если поступит соответствующий приказ президента страны.

Об этом заявил командующий флотом адмирал Скот Свифт на конференции по вопросам безопасности в Австралийском национальном университете, передает агентство AP.

Один их участников встречи спросил Скота, готов ли флот США в случае приказа Трампа нанести ядерный удар по КНР. На это адмирал сказал: "Ответ будет "да".

Конференция, на которой присутствовал Скот, состоялась вскоре после окончания масштабных американо-австралийских военных маневров Talisman Saber. Они проводятся странами один раз в два года. Нынешние маневры начались 23 июня и закончились в минувший вторник, 25 июля. В них приняли участие 36 военных кораблей, включая американский авианосец USS Ronald Reagan, а также 220 самолетов и 33 тысячи военнослужащих из пяти стран: Австралии, США, Канады, Новой Зеландии и Японии, передает Business Insider.

Учения стартовали спустя несколько неделе после того, как Северная Корея объявила об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты. При этом против проведения маневров выступал Китай. Незадолго до окончания учений австралийские военные заявили, что за ходом маневром наблюдал китайский корабль-разведчик. Судно находилось за пределами территориальных вод Австралии, но в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны Австралии в Коралловом море, сообщало ABC.

Некоторые австралийские чиновники назвали такое поведение китайского корабля "недружелюбным" и "провокационным".

В свою очередь Китай называет провокацией военные маневры США и их союзников в районе Южно-Китайского моря, где находится ряд островов, за которые КНР ведет спор с другими государствами региона.

В мае Минобороны Китая сообщало, что американские военные направили несколько судов и самолетов в район Южно-Китайского моря, что является угрозой как суверенитету Китая, так и жизни военного персонала, находящегося в том районе.

25 мая американские СМИ сообщили, что миноносец США Dewey прошел около спорных островов Спратли в Южно-Китайском море - впервые за время правления администрации Дональда Трампа.

В июле китайские боевые корабли и истребители встретили американский эсминец USS Stethem, который вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова), которые Пекин считает своими. МИД КНР обвинил Вашингтон в нарушении суверенитета страны.