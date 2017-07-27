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Сотрудники российской разведки пытались шпионить за предвыборным штабом лидера движения "Вперед" Эмманюэля Макрона через фейковые аккаунты на Facebook. Об этом Reuters сообщил американский конгрессмен и два других знакомых с ситуацией источника.

По словам собеседников агентства, для слежки за сотрудниками предвыборного штаба Макрона, впоследствии ставшего президентом Франции, и других близких к нему лиц были созданы около двух десятков учетных записей в Facebook. Российские агенты выдавали себя за "друзей друзей партнеров Макрона", пытаясь по крупицам собрать у них персональные данные, рассказали все три источника Reuters, материал которого перевела InoPressa.

Руководство Facebook заметило эту активность в апреле во время первого тура президентских выборов во Франции. Компания отследила инструменты шпионов, сделав вывод, что они использовались в прошлом подразделением ГРУ России (сейчас Главное управление Генерального штаба), рассказали источники агентства на условиях анонимности.

Как отмечает Reuters, операцией занималось то же подразделение ГРУ, получившее название Fancy Bear или APT28 в индустрии кибербезопасности, которое обвинялось в атаке на Национальный комитет Демократической партии США во время президентских выборов в Соединенных Штатах в 2016 году и на многие другие "политические цели". В Главном управлении Генштаба РФ агентству не дали комментариев.

В Facebook подтвердили Reuters, что обнаружили шпионские аккаунты во Франции и деактивировали их. В компании отметили, что это стало возможным благодаря улучшенной автоматической системе обнаружения и активизации человеческих усилий.

По данным Reuters, представители Facebook провели брифинги для членов и сотрудников комитетов конгресса США, а также других лиц. В компании сообщили американским чиновникам, что вряд ли шпионам удалось проникнуть настолько глубоко, чтобы установить вредоносное программное обеспечение на компьютеры сотрудников предвыборного штаба Макрона или заполучить информацию об их аккаунтах, которая, как считают в Facebook, и была целью россиян.

При этом еще в июне французские власти официально заявили, что им не удалось обнаружить никаких подтверждений тому, что за атаку на предвыборный штаб Макрона несет ответственность российская хакерская группировка APT28. Атака была "настолько лишена специфики и была такой простой, что совершить ее мог практически кто угодно", сообщил тогда глава французского Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI) Гийом Пупар.

Почтовая переписка штаба Макрона была слита в интернет накануне второго тура выборов президента Франции. В Министерстве внутренних дел республики тогда отказались комментировать атаки хакеров, сославшись на то, что в стране наступил предвыборный день тишины, когда запрещено делать заявления, способные повлиять на результаты голосования.

Россия неоднократно отвергала вмешательство в выборы во Франции путем взломов и утечек электронных писем и документов. В мае представители американских спецслужб сообщили Reuters, что в атаках на предвыборный штаб Макрона были задействованы хакеры, связанные с российским правительством, но нет убедительных доказательств того, что приказ о взломе исходил от Кремля.

В конце апреля японская компания в сфере кибербезопасности Trend Micro по результатам своего расследования атак на предвыборный штаб Макрона сообщила, что "хакеры с характерными отличительными признаками прокремлевской группировки" пытались получить доступ к учетным записям электронной почты политика. Речь шла о группе взломщиков Pawn Storm, известной также под названиями APT28, Tsar Team, Sedit и Fancy Bear.

Руководство Facebook еще в апреле этого года сообщило, что приняло меры против фейковых аккаунтов, распространяющих дезинформацию о французских выборах. Но о попытках проникнуть в соцсети сотрудников предвыборного штаба Макрона ранее не сообщалось. Знакомые с ситуацией люди рассказали Reuters, что число аккаунтов на Facebook во Франции, приостановленных за ведение пропаганды или спам (во многом в связи с выборами), выросло до 70 тысяч. В апреле компания выявила и отключила 30 тысяч таких учетных записей. В Facebook не стали опровергать эти цифры.

В середине февраля 2017 года генеральный секретарь движения "Вперед" обвинил российские СМИ в стремлении сделать Макрона героем фейковых новостей, а также сообщил о преследовании кандидата в президенты российскими хакерами. В Кремле тогда обвинения в кибератаках на предвыборный штаб политика назвали абсурдными.