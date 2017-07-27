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Граф Эрл Спенсер, брат принцессы Дианы, рассказал, что тело его сестры пытались похитить как минимум четыре раза. Об этом сообщает The Sun.

«У нас было четыре попытки кражи ее останков за последние 20 лет, и я очень рад, что мы все их вовремя заметили», - подчеркнул он.

Как отмечает The Sun, злоумышленники, скорее всего, хотели сделать снимки частного захоронения и останков, чтобы «заработать целое состояние».

Принцесса Диана, урожденная Диана Фрэнсис Спенсер, погибла 31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе в Париже. Вместе с ней в машине находились сын египетского миллиардера Доди аль-Файед и водитель Анри Поль. Причина аварии так и не стала окончательно ясна, существует ряд версий случившегося (алкогольное опьянение водителя, попытка скрыться от преследований папарацци, а также различные теории заговора).

Диана похоронена на территории Элторпа - фамильного поместья Спенсеров в Нортгемптоншире.