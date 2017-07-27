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Украинский депутат Надежда Савченко заявила, что собирается стать кандидатом на пост президента Украины. Об этом сообщает «Главком».

«Для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного: 2,5 миллиона гривен (5,7 миллиона рублей), чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Участие [в выборах] я принимать буду, а как дальше - будет видно», - отметила она.

По словам Савченко, на парламентские выборы она бы пошла со своей партией «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». «Я декларирую такую концепцию: люди, которые были во власти, больше не должны там быть. Люди, которые были депутатами хоть в одном созыве, больше не должны быть депутатами никогда», - подчеркнула она.

В мае этого года Савченко уже заявляла о своей готовности баллотироваться на пост президента Украины. Следующие президентские выборы должны состояться на Украине 31 марта 2019 года.