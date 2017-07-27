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В Москве разыскивают маньяка, который нападает на местных жительниц и начинает облизывать им лица и ягодицы. Как сообщает портал Life.ru, уже известно как минимум о двух случаях в столице РФ.

В Москве нашлась очередная жертва маньяка-лизуна. В полицию обратилась 20-летняя Екатерина. По её словам, нападение было совершено 17 июля у станции метро "Крылатское".

Девушка рассказала, что злоумышленник схватил её и начал облизывать лицо. Он остановился, когда Екатерина закричала.

Аналогичное нападение было совершено на тренера по фитнесу. Девушка тут же обратилась в полицию, в заявлении она просила найти и наказать мужчину, который облизал ей лицо, грудь и ягодицы. По словам пострадавшей, она смогла отбиться от него, после чего он скрылся с места инцидента.

Тогда сотрудники полиции поймали уроженца Узбекистана Ойбежона Тураева.

МВД выясняет, совершил ли оба нападения Тураев или в Москве орудует банда маньяков, нападающих на девушек.

фото: скриншот с YouTube