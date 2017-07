В мире |

Президент США Дональд Трамп может наложить вето на новые санкции против России с целью реализовать "еще более сильные" санкции.

Об этом в эфире телеканала CNN сказал глава департамента коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи.

"Он может подписать санкции именно такими, какие они есть в настоящее время, или может наложить на них вето и провести переговоры с целью еще более усилить санкции против России", — подчеркнул он.

По словам Скарамуччи, американский лидер предпочитает "контрмеры", в том числе в отношении России, и такие шаги президента нравятся американцам.

.@Scaramucci: Trump “may sign the sanctions… or he may... negotiate an even tougher deal against the Russians.”

