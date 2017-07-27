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Президент США Дональд Трамп может наложить вето на новые санкции против России с целью реализовать "еще более сильные" санкции.

Об этом в эфире телеканала CNN сказал глава департамента коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи.

"Он может подписать санкции именно такими, какие они есть в настоящее время, или может наложить на них вето и провести переговоры с целью еще более усилить санкции против России", — подчеркнул он.

По словам Скарамуччи, американский лидер предпочитает "контрмеры", в том числе в отношении России, и такие шаги президента нравятся американцам.

.@Scaramucci: Trump “may sign the sanctions… or he may... negotiate an even tougher deal against the Russians.”

https://t.co/VOFYQx9frP — CNN (@CNN) 27 июля 2017 г.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы в отношении расширения антироссийских санкций будет сформулирована после согласования законопроекта в Вашингтоне.

Напомним, законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против России, одобренный накануне конгрессом США, коснется проектов по добыче нефти, строительству нефтепроводов и приватизации.

Новые ограничения нижняя палата конгресса одобрила накануне в рамках пакета санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Теперь этот пакет должен одобрить сенат, а затем подписать президент США Дональд Трамп.

Сам пакет представляет собой большой объем документов, который объединяет и дополняет уже действующие санкции.