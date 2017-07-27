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Основатель Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в мире с состоянием более 90 миллиардов долларов, сообщает CNBC.

Согласно счетчику Forbes в реальном времени, состояние Безоса составляет 90,6 миллиардов долларов, а Гейтса — 90,1 миллиардов.

Цена акций Amazon подскочила более чем на 15 долларов за ночь, в то время как цена на бумаги Microsoft немного снизилась.

Агентство отмечает, что акции Amazon могут немного просесть, а Microsoft — увеличиться. Но даже в этом случае Безос, скорее всего, в ближайшие дни и недели вернет себе первенство по отношению к Гейтсу.