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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили хочет восстановить свое украинское гражданство и вернуться в Киев, чтобы продолжить борьбу против президента Украины Петра Порошенко.

В видеобращении "простого украинца" давний критик киевских властей назвал причиной своего изгнания уход в оппозицию и подготовку акций протеста. Он обвинил Порошенко в откате от демократии и стремлении узурпировать власть.

У меня только одно гражданство - украинское, и им не удастся меня его лишить.

"Президент Порошенко наплевал на Конституцию... Это однозначный и прямой сигнал украинскому обществу - больше никаких игр в демократию не будет", - сказал Саакашвили.

"Как только они поняли, что мы (оппозиция) объединяемся, чтобы осенью выйти на улицы и прекратить этот договорняк барыг - страх победил здравый смысл", - написал он в тот же день в "Фейсбуке".

В среду Государственная миграционная служба Украины сообщила, что президент Порошенко издал указ о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В администрации президента Украинской службе Би-би-си в четверг подтвердили, что указ подписан, однако сказали, что он не будет опубликован, поскольку содержит конфиденциальную информацию.

Миграционная служба называла причиной лишения Саакашвили гражданства обман и подлог при его получении.

Критик Порошенко и депутат его партии Сергей Лещенко написал накануне, что "Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике".

"Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет, - сказал Саакашвили. - Я буду добиваться законного права вернуться в Украину, и я вернусь в Украину".

"Я принял украинское гражданство, чтобы бороться за реформы... Я люблю Украину всем сердцем, и я продолжу борьбу, здесь, в нашей Украине, несмотря ни на что".

Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год, после чего перебрался на Украину. Порошенко дал ему гражданство и назначил губернатором Одесской области.

На посту одесского губернатора Саакашвили конфликтовал с местными элитами и выступал с резкими заявлениями, в том числе в адрес администрации Порошенко, обвиняя окружение президента в коррупции.

Грузинские власти добивались выдачи экс-президента, но экстрадиции мешало украинское гражданство. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел, которые Саакашвили в видеобращении назвал "надуманными".

"Сегодня вы, Петр Алексеевич, переступили черту, - обратился он к Порошенко. - Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что же, можете попробовать".